Siria, raid aereo su una scuola rifugio: uccisi 15 bambini e 3 donne

La strage. Almeno 15 minori, tra cui diversi bambini, e tre donne sono stati uccisi stamani in un raid aereo governativo contro una scuola nella Ghuta, a est di Damasco, usata come rifugio dai civili. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui la scuola dove erano ammassate famiglie, composte per lo più da donne e bambini, si trovava ad Arbin, una delle località assediata dalle forze governative. L'Ong precisa che tre missili sparati da un jet militare non identificato hanno colpito l'edificio causando danni materiali e diverse vittime.La fuga. Sono circa 80mila i civili, tra questi tantissimi bambini, che hanno finora lasciato la Ghuta, l'area assediata a est di Damasco, secondo quanto riferito oggi dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (ondus).L'osservatorio afferma che la maggior parte dei civili che hanno lasciato la Ghuta hanno attraversato il valico di Wafidin controllato in maniera congiunta dalle forze russe e da quelle governative siriane.Dal parte sua l'agenzia governativa siriana Sana riferisce che il flusso di civili in fuga dalla Ghuta continua anche stamani e che le forze militari proseguono la loro offensiva contro «i terroristi», secondo la definizione che il governo siriano adotta per i miliziani anti-regime presenti in aree della Ghuta. Le Nazioni Unite affermano che nella Ghuta rimangono ancora centinaia di migliaia di persone e che molte di queste sono bambini, donne e civili con urgente bisogno di aiuto umanitario.