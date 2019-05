Siria-Israele, colpi contro un jet in volo. Netanyahu: risponderemo con ferocia

Sistemi di difesa aerea siriani hanno sparato a un jet israeliano che effettuava un volo di routine nel nord Israele. Lo ha fatto sapere l'esercito israeliano, secondo cui il proiettile della difesa aerea è ricaduto all'interno del territorio siriano e la missione è stata portata a compimento. «In risposta - ha aggiunto il portavoce militare - l'esercito ha colpito la postazione da cui sono partiti i colpi». L'eserrcito israeliano ha poi detto «di giudicare ogni minaccia contro i propri velivoli con grande severità e di aver preso misure per difenderli».



Il premier Benjain Netanyahu è intervenuto sull'incidente tra Israe e Siria in prossimità della Alture del Golan. «L'esercito siriano ha tentato senza riuscirci di attaccare un aereo israeliano», ha detto il premier, secondo quanto riporta la stampa locale. Israele, ha aggiunto Netanyahu, ha una politica di tolleranza zero riguardo agli attacchi contro il proprio territorio e i propri militari e «risponderà con forza e ferocia».

Lunedì 27 Maggio 2019, 22:52 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2019 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA