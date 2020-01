Siria, scuola bombardata a Idlib: otto morti tra cui quattro bambini

Una scuola nel nord-est della, utilizzata come rifugio, è stata colpita daterra-terra lanciati dalle forze governative. Almeno otto civili, tra cui quattro bambini, sono morti nella città di Sarmeen, controlata dai ribelli. Lo riferisce l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, che parla anche di 16 feriti, alcuni in condizioni gravi