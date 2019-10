Siria, continua l'offensiva turca: migliaia in fuga. Scontro Trump-Erdogan: «Ankara fermi la guerra»

curdi in fuga dai territori bersagliati dagli attacchi dell'esercito turco e dai bombardamenti. Proseguono, infatti, per il quarto giorno consecutivo le operazioni militari della Siria: il ministero della Difesa di Ankara ha confermato stamani che sono 415 i «terroristi neutralizzati» dall'inizio dell' Siria , continua l'offensiva turca. E sono migliaia iin fuga dai territori bersagliati dagli attacchi dell'esercitoe dai bombardamenti. Proseguono, infatti, per il quarto giorno consecutivo le operazioni militari della Turchia nel nord dellal ministero della Difesa diha confermato stamani che sono 415 i «terroristi neutralizzati» dall'inizio dell'

Operazione fonte di pace

. Si tratta, secondo il ministero, di miliziani delle Ypg, le Unità di protezione del popolo curdo che Ankara considera al pari dei gruppi terroristici. I militari turchi usano il termine "neutralizzati" per indicare i miliziani uccisi o catturati. E tre civili sono morti nelle ultime ore nel sudest della

a causa dei colpi di mortaio lanciati dalla vicina

. L'agenzia ufficiale turca Anadolu riferisce della morte di un uomo a Suruc per le ferite riportate ieri in un attacco che ha fatto anche altri due morti. L'attacco viene attribuito ai «terroristi» delle Ypg, i miliziani curdi siriani delle Unità di protezione del popolo.

Trump-Erdogan sull'attacco ai Scontrosull'attacco ai curdi in Siria

Fermi la guerra

, avverte il presidente Usa.

Avanti nonostante le minacce

, la replica di Erdogan. Nel frattempo Stati Uniti e Europa sono pronti ora a

severe sanzionì contro Ankara mentre monte la preoccupazione sui foreign fighter. Almeno 100mila civili in fuga dall'inizio dell'offensiva.



Secondo Ankara, sarebbero 342 i

terroristi neutralizzatì. Per i curdi, 5 miliziani dell'Isis sono fuggiti dopo il raid turco in un carcere.



Truppe americane sotto attacco a Kobane. Le truppe americane si sono ritrovate nelle ultime ore sotto il fuoco dell'artiglieria turca nei pressi di Kobane, nel nord della Siria. Lo ha reso noto Brook Dewalt, un portavoce del Pentagono citato dal Washington Post. Non ci sono state conseguente per i soldati americani. «L'esplosione è avvenuta a poche centinaia di metri da un sito all'esterno della zona del 'meccanismo di sicurezza', in un'area in cui i turchi sapevano della presenza delle forze americane», ha sottolineato Dewalt.



La notizia arriva nel quarto giorno di operazioni della Turchia nel nord della Siria, dove mercoledì è scattata la terza offensiva turca dal 2016. Il ministero della Difesa di Ankara ha chiarito che i militari turchi non hanno aperto il fuoco contro le truppe americane e ha precisato che «il fuoco è cessato a seguito della questione che ci è stata segnalata dagli Usa». Ankara ha confermato un intervento dei suoi soldati in risposta a un attacco contro un suo avamposto militare a sud della città turca di Suruc.



Pentagono:

Le truppe americane sono finite in Siria sono finite sotto i colpi di artiglieria della Turchia, con un'esplosione a poche centinaia di metri da dove si trovavano i militari. Lo afferma il Pentagono, sottolineando che nessuno è rimasto ferito e che le truppe non si sono ritirare da Kobane, dove si trovavano. I turchi, riferisce il Pentagono, sapevano che nell'area c'erano truppe americane.

Sabato 12 Ottobre 2019, 09:18 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2019 09:43

