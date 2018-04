«Si sta calmando» il clima tra Russia e Stati Uniti, dopo un'escalation della tensione rispetto alla Siria. Lo ha dichiarato il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan spiegando di aver parlato di come riportare la pace in Siria durante colloqui con il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump. Parlando ai giornalisti dopo la preghiera del venerdì, Erdogan ha anche ribadito che l'operazione Ramoscello d'ulivo che la Turchia sta conducendo in Siria è finalizzata esclusivamente a eliminare la presenza dei terroristi nella regione. I Paesi occidentali, ha aggiunto, devono smetterla di considerare la presenza turca in Siria come un tentativo di occupazione.

Venerdì 13 Aprile 2018, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2018 15:18

