Siria, patto Putin-Erdogan: pattuglie congiunte fino a 10 km oltre confine turco

«È importante che delle azioni delle forze armate turche non si approfittino i membri di organizzazioni terroristiche, compresa l'Isis, i cui guerriglieri vengono tenuti prigionieri presso le formazioni armate curde e cercano di liberarsi». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin dopo l'incontro a Sochi con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. E ancora: I «terroristi non devono trarre vantaggio» dall'operazione turca nel nord della Siria.

l Paese deve essere liberato dalla presenza illegale straniera».

«Come Turchia - ha aggiunto Erdogan - continueremo a lavorare duramente per rispondere alle preoccupazioni dei nostri amici russi sulla situazione nel nord della Siria, La nostra operazione Fonte di pace è condotta per eliminare i terroristi dalla regione, non vogliamo il territorio di nessun altro Paese».

Martedì 22 Ottobre 2019, 19:35 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2019 20:13

