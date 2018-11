Inghilterra choc, due giovani siriani bullizzati dai compagni di scuola: le violenze riprese in un video

Giovedì 29 Novembre 2018, 11:29 - Ultimo aggiornamento: 29-11-2018 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due ragazzinipicchiati e umiliati in pubblico dai compagni di scuola. È successo a, in Inghilterra, dove hanno suscitato grande scalpore le immagini postate in rete delle vili aggressioni a due giovani figli di immigrati. Oggi tutti i tabloid d'oltremanica aprono con questa brutta storia diche ha fatto il giro del mondo a causa di due video pubblicati su internet. Nel primo filmato si vede il quindicenne siriano - con un braccio ingessato - aggredito da un bullo che lo spinge, lo butta a terra e gli rovescia una bottiglietta d'acqua in faccia tentando di soffocarlo. Una vera e propria tortura in stile "", la tecnica di interrogatorio spesso utilizzata in passato dalla Cia nella guerra al terrorismo.Nel secondo video è la sorella minore a essere presa di mira da una bulla, che la spintona, le strappa il velo e la fa fuggire. La polizia dello Yorkshire ha fatto sapere che le immagini sono state girate lo scorso 25 ottobre e di aver aperto un'inchiesta. Il bullo del primo video, 16enne, è stato già interrogato dalle forze dell'ordine e sarà incriminato per discriminazione razziale. La famiglia dei due ragazzini, i cui nomi non sono stati resi noti perché minorenni, è arrivata nel Regno Unito dalla Siria nell'ambito di un programma dell'Onu rivolto ai profughi di guerra. Nonostante la solidarietà della scuola di Huddersfield, i genitori hanno accettato l'invito di un altro istituto a Oxford, dove i figli andranno a studiare per provare a superare lo shock della vile aggressione subita.