Lunedì 29 Luglio 2019, 16:56 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2019 17:14

ROMA «Il regime illiberale, in Ungheria, è compiuto. Il nostro obiettivo, nei 15 anni a venire, è lottare contro il liberalismo in Europa». Lo ha annunciato il premier nazionalpopulista Viktor Orban, tornando dalla Romania, dove ha partecipato ad un evento culturale della minoranza magiara. Si tratta dello stesso evento, in cui, nel 2014, Orban disse per la prima volta di voler costruire «un regime illiberale».Secondo Orban, mentre in Europa le democrazie «cercano di costruire un impero universale liberale» e tendono a «demolire i confini e mettere in pericolo le identità», il suo regime in Ungheria difende i cittadini, e si oppone al universalismo liberale. «Il rapporto fra individuo e comunità nazionale è stato ridefinito in Ungheria, la nazione sovrana è più importante della libertà individuale», ha detto. Orban ha respinto l'iniziativa Ue di esaminare lo stato del diritto in Ungheria secondo la procedura dell'articolo 7 del Trattato. «Avremo lotte da combattere, nel futuro, in questo campo», ha avvertito. Per quanto riguarda l'appartenenza, attualmente sospesa, del Fidesz al Partito popolare europeo (Ppe), Orban ha detto: «Vedremo come andrà a finire. Noi comunque vogliamo restare nel Ppe.»