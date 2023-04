Potrebbe essere il primo Paese dell'Unione Europea a fermare la consegna di armi all'Ucraina. Ma anche della Nato. È la Slovacchia. Perché l'ex primo ministro (che potrebbe tornare al potere entro la fine dell'anno) ha dichiarato che interromperà le consegne e porrà un freno ad alcuni piani per introdurre ulteriori sanzioni alla Russia. Un dietro front, quello di Robert Fico, che preoccupa le altre nazioni dell'Alleanza.

I rischi

Il partito di Fico è in testa alle urne. E le elezioni sono previste per settembre. L'ex premier ha inoltre promesso di costringere le spedizioni di armi (che vengono da altre parti) a essere deviate. Non solo. Avrebbe posto il veto a sanzioni "inutili" contro la Russia che danneggiano gli stati membri dell'Unione Europea. Tali politiche segnerebbero un importante cambiamento nel sostegno della Slovacchia verso il suo vicino orientale e aggiungerebbero una nuova sfida agli alleati occidentali (che già affrontano l'opposizione del primo ministro ungherese Viktor Orban).

Il recente invio

L'attuale amministrazione di Bratislava ha fornito all'Ucraina munizioni. Ma anche aerei da combattimento dell'era sovietica, veicoli di fanteria e il sistema missilistico S-300. La Slovacchia ha anche sostenuto tutte le sanzioni contro la Russia. E ciò nonostante solo la metà dei suoi cittadini vede il Cremlino come l'aggressore nella guerra della porta accanto.

La posizione dell'ex primo ministro

"Non voglio fornire armi mortali all'Ucraina solo per il bene di una buona immagine tra i paesi occidentali", ha detto martedì Fico, 58 anni, presso la sede del suo partito a Bratislava. "Abbiamo il diritto di avere la nostra opinione". Il potenziale ritorno di Fico è stato aiutato dalla divisione nazionale sull'invasione russa dell'Ucraina. Lui ha criticato il governo. E il suo partito Smer è in testa a tutti i sondaggi: circa il 20% dei voti.

Contro la Nato

Fico ha incontrato questa settimana gli ambasciatori di Stati Uniti, Regno Unito e UE per definire i suoi obiettivi di politica estera. Ha detto loro che, se tornasse in carica, non sosterrebbe la candidatura dell'Ucraina per l'adesione alla Nato. "Significherebbe l'inizio della terza guerra mondiale ed è per questo che abbiamo un serio problema", ha detto Fico. "I colloqui di pace di domani potrebbero portare l'Ucraina a ottenere molto di più che in sei mesi".

La coalizione mancante

Se dovesse prevalere alle elezioni, come riportato da Bloomberg, non è chiaro se Fico riuscirà a formare una coalizione. I suoi precedenti governi provenivano da tutto lo spettro, compreso un partito di frangia di destra. Una volta ha governato da solo dopo aver ottenuto il 44% dei voti nel 2012, anche se questa volta il ripetersi di quel risultato sembra improbabile. Fico ha anche affermato che il suo obiettivo è ripristinare la sovranità della Slovacchia e la voce del paese nell'UE, anche se rimanere nel blocco è una priorità. Ma gli alleati occidentali stanno già diffidando del ritorno di Fico.

Il rischio del patto con Putin

C'è poi, naturalmente, il capitolo Putin. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Slovacchia ha esortato Fico a "non allinearsi" con il presidente russo. "Tali proposte provengono direttamente dalla bocca dello Zar e non c'è nulla di neutrale in esse", ha detto Rana in una dichiarazione dopo l'incontro. Fico è rimasto imperterrito, insistendo sulla pace. "Non puoi rimproverare a una nazione di avere una certa opinione", ha detto, respingendo l'idea che potrebbe essere isolato all'interno dell'UE insieme a Orban. "Non sono per Putin, sono per la pace". Ma i dubbi rimangono.