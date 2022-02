Snoop Dogg, modella americana accusa il rapper: ​«Mi ha obbligata a fare sesso orale»

Molestie sessuali e percosse. Sono queste le accuse mosse contro il rapper Snoop Dogg e il suo amico Donald Campbell - meglio conosciuto come Bishop Don Magic Juan - dalla modella e ballerina americana Jane Doe che li ha denunciati. I fatti in questione risalgono al 2013, quando dopo un concerto i due uomini avrebbero costretto la ragazza a fare sesso orale. La donna si sarebbe sentita obbligata per paura di non poter più lavorare nell'industria musicale.

La denuncia a pochi giorni dal concerto al Super Bowl

La denuncia arriva proprio pochi giorni prima della serata del Super Bowl - la finale della National Football League, uno degli eventi più seguiti al mondo - in cui è attesa anche l'esibizione del rapper americano. Durante la conferenza stampa che tradizionalmente si tiene prima della partita non è stato toccato l'argomento.