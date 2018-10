Sofia nasce prematura, i medici non le danno speranza ma lotta ed è ancora viva: «Più piccola di una mano»

Sabato 27 Ottobre 2018, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 19:27

I medici, sin da subito, si erano mostrati pessimisti e si erano rivolti così ai genitori: «La bimba non sta crescendo come dovrebbe, potrebbe morire nel grembo materno. Preparatevi al peggio». Invece, nonostante le previsioni, una bimba nata prematura di undici settimane è sopravvissuta al parto e ora, anche se ovviamente alimentata dai macchinari, continua a lottare per vivere.La piccola Sofia Hallie Dury, che doveva nascere a gennaio, è stata fatta partorire dai medici dell'ospedale con un parto cesareo d'emergenza, necessario per provare a salvare lei e la mamma, la giovane Robyn Bryant, nell'ospedale di Cardiff (Galles). Tutto era cominciato, come riporta il Daily Mail , quando già dopo la ventesima settimana di gravidanza i medici, durante un'ecografia, avevano notato una strana anomalia: il femore era circa la metà della media di quello dei feti dopo cinque mesi. Dopo diverse analisi, tra cui varie amniocentesi, i medici avevano consigliato a Robyn e a suo marito James di prepararsi al peggio.Quello dei medici non è stato un compito facile: per provare a salvare la piccola Sofia Hallie avrebbero dovuto praticare un cesareo d'emergenza, ma dovevano tenere in considerazione la cosiddetta viabilità del feto. Prima avrebbero provato a far nascere la bimba, maggiore era la possibilità che né lei, né la mamma, potessero sopravvivere. Per questo, alla fine, Robyn è stata ricoverata alla ventottesima settimana di gravidanza e, con il cesareo, ha visto nascere, senza troppi problemi, la piccola Sofia Hallie.Gli stessi medici, nel notare che il parto cesareo era avvenuto senza intoppi, si sono detti sorpresi dalla voglia di vivere della bimba. Ora, però, la piccola Sofia Hallie dovrà restare a lungo nell'incubatrice: pesa appena 500 grammi ed è più piccola della mano della sua mamma. Intanto, però, ha dimostrato una determinazione fuori dal comune.