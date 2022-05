Soldati russi «pronti persino a spararsi» per non affrontare gli orrori della guerra. Rivelazioni choc di militari catturati

Soldati russi si feriscono e si uccidono per evitare di proseguire la guerra in Ucraina. Sono rivelazioni choc quelle di un militare catturato al giornalista Volodymyr Zolkin, che lavora per il sito di news Open Media Ukraine. Nel racconto ha esortato altri giovani in Russia a resistere a una nuova campagna di reclutamento, dopo che Putin ha detto alle famiglie dei combattenti morti che erano "eroi" paragonabili a quelli della Seconda guerra...

