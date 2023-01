«Una vittoria di Pirro dei russi». Così l’Institute for the Study of War di Washington definisce la sanguinosa battaglia di Soledar che si trova ormai alle battute conclusive, al ritiro ordinato delle truppe ucraine. Anzitutto perché, al là dei risvolti di propaganda per cui Mosca può rivendicare il primo e unico successo in mesi e mesi di ripiegamenti e sconfitte, si tratta della cattura di un insediamento di «meno di 5.5 chilometri quadrati, che non consentirà alle forze russe di estendere il controllo sulle linee cruciali delle comunicazioni di terra o perfezionare l’accerchiamento della città di Bakhmut», obiettivo di Mosca.

APPROFONDIMENTI Missili Samp, l'arma della svolta Putin e Gerasimov Soledar, assalto finale Foto

Missili Samp, l'arma della svolta: così l'Italia può contribuire a fermare l'avanzata russa in Ucraina

L’intelligence militare di Kiev nega che la battaglia sia conclusa («Si combatte ancora») e smentisce il ministero della Difesa russo che la dà per conquistata giovedì sera. Soprattutto, i proclami dei russi danno la stura a un conflitto finora sottotraccia, tra il magnate del catering e ex “cuoco di Putin”, Evgenij Prigozhin, fondatore dei mercenari del gruppo Wagner che contano ormai un quarto dei combattenti russi in Ucraina, e il ministro della Difesa, Sergej Shoigu, affiancato dal capo di Stato maggiore delle forze armate responsabile delle operazioni congiunte sul terreno, Valerj Gerasimov, fedelissimi di Putin.



LE SCINTILLE

In mattinata, due giorni dopo l’annuncio della presa di Soledar da parte di Prigozhin, finalmente il ministero della Difesa nel briefing tenuto dal generale Igor Konashenkov formalizza la conquista della cittadina del Donetsk, ma senza citare il ruolo avuto dai mercenari Wagner. «La sera del 12 gennaio è stata completata la liberazione di Soledar, punto importante per continuare l’offensiva verso Donetsk. Il suo pieno controllo – aggiunge Konashenkov – consente di tagliare le vie di rifornimento delle forze ucraine a Bakhmut, a sud-ovest, e bloccare e circondare le truppe ucraine». Una vittoria resa possibile dagli «attacchi aerei e d’artiglieria e dalle manovre dei paracadutisti». Parole che irritano Prigozhin. «La barca sta oscillando», avverte. «Cercano sempre di rubarci la vittoria». Si rincorrono voci di un incontro a porte chiuse tra lui e Putin a San Pietroburgo. Interviene l’Intelligence ucraina per esaltare lo scontro di potere in Russia («Un nuovo manuale della propaganda russa raccomanda di non citare Wagner in positivo, ma enfatizzarne le eccessive perdite e gli attacchi insensati»). In serata si dimostra il potere di Prigozhin e dell’alleato leader ceceno, Ramzan Kadyrov, i “signori della guerra”. Il ministero della Difesa è costretto, infatti, a riconoscere la parte avuta dai mercenari. «L’assalto ai quartieri occupati dai militari ucraini – recita una nota - è stato risolto con successo dalle azioni coraggiose e disinteressate dei volontari delle squadre Wagner». Ulteriore precisazione: «La cattura della città è stata condotta da un gruppo eterogeneo di truppe secondo un unico piano che prevedeva un insieme di missioni di combattimento». In pratica: i piani sono quelli dello Stato maggiore, ma artiglieria e unità aviotrasportate sono state supportate a terra dal lavoro dei mercenari alias volontari di Prigozhin, che hanno combattuto casa per casa.