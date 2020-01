Soleimani, Abdolmohammadi: con Trump visione strategica USA diversa rispetto ai precedenti presidenti

Verrà sepolto nella sua città natale, Kerman, il generale Qassem Soleimani, ucciso venerdì in un raid americano in Iraq. Intanto il Parlamento iracheno ha votato una risoluzione con la quale chiede l’espulsione dal Paese della coalizione anti Isis guidata dagli americani della quale fanno parte anche i 926 soldati italiani della missione Prima Parthica. Il professore iraniano Pejman Abdolmohammadi, docente di storia e istituzioni del Medioriente all’Università di Trento e autore del libro “L’Iran contemporaneo: le sfide interne e internazionali di un paese strategico”, analizza l’attuale situazione di crisi.

Professore cosa c’è dietro la decisione di Trump di ordinare l’uccisione del generale Soleimani?

Si tratta di una scelta fatta in base ad una strategia che è in corso dal 2017. La visione di Trump e della sua amministrazione è quella di indebolire tutto quello che è collegato all’Islam politico. Soleimani era il grande stratega che aveva portato avanti l’espansione iraniana in Iraq, Libano, Siria e Yemen. Aver colpito lui che era alla testa della penetrazione iraniana in queste aree a maggioranza sciita segna un indirizzo politico di contenimento della Repubblica Islamica nella regione.

C’è chi ha ipotizzato che sia stata una mossa legata alle future elezioni presidenziali negli USA. Cosa ne pensa?

Non sono d’accordo con questa interpretazione. Ritengo si tratti di un progetto a più ampio raggio di Trump e Pompeo di ridurre le potenze ideologiche in Medioriente.

Si è parlato del rischio di uno scontro diretto tra USA e Iran e di una guerra mondiale. Lei come pensa che si evolverà la situazione?

Non ci saranno né uno scontro diretto né, tantomeno, una guerra mondiale. L’Iran potrebbe dare una risposta ma le sue forze sono logisticamente ed economicamente logorate. Potrebbe effettuare delle azioni mirate contro basi o strutture americane in Medioriente come per esempio attacchi con razzi o kamikaze. Il modo con il quale è stato ucciso il generale Soleimani, tramite l’utilizzo di un drone, porta l’Iran a sentirsi legittimato a reagire come vuole. Se questo episodio fosse avvenuto durante la fase economica iraniana del 2012 – 13 con Ahmadinejad l’Iran avrebbe potuto reagire in maniera più potente. Ora la reazione potrà essere più debole ed asimmetrica. Certo se riuscisse a mettere a segno un colpo grosso contro gli Stati Uniti le conseguenze sarebbero disastrose e gli Americani reagirebbero in maniera eclatante.

Gli Stati Uniti hanno individuato 52 siti iraniani da attaccare. Lo stesso numero degli americani presi in ostaggio dall’Iran nell’ambasciata Usa a Teheran nel 1979. Una scelta simbolica? Perché?

Sì di sicuro una scelta simbolica. Gli americani rimasero molto colpiti da quell’episodio del 1979. Ora questa è una mossa molto astuta dal punto di vista comunicativo da parte di Trump. Ha un forte impatto patriottico negli USA. Di sicuro anche l’Iran cercherà di utilizzare la morte di Soleimani per raggiungere l’unità nazionale ma è molto difficile che accada dopo le repressioni interne dello scorso ottobre.

L’Iran ha annunciato che deciderà a breve se avviare una nuova fase della sua uscita dall’accordo sul nucleare. Cosa pensa che accadrà?

L’accordo sul nucleare è già morto dato che gli europei non sono riusciti ad avere una spina dorsale propria ed hanno seguito Washington. L’Iran o uscirà del tutto dall’accordo o aumenterà l’arricchimento di uranio.

Perché né Bush né Obama hanno mai preso prima la decisione di eliminare Soleimani?

Fino al 2017 la visione strategica statunitense era diversa. Con Trump e la sua squadra c’è stato un cambio di paradigma globale. Non viene più accettato l’espansione dell’ideologia islamista. L’obiettivo è colpire il settarismo. Sia Bush che Obama avevano una visione simile del Medioriente. Con Trump la partita cambia.

L’Iraq sostiene di aver presentato una denuncia alle Nazioni Unite contro gli attacchi americani. Come si comporteranno gli altri Paesi membri dell’ONU in merito?

La Russia e la Cina o si manterranno neutrali o assumeranno una posizione morbida. Non credo che si esporranno in maniera forte e decisa contro gli Stati Uniti e non credo che compiranno azioni eclatanti.



