Sono migliori amiche da 17 anni e alla fine scoprono di essere sorelle biologiche

Ashley Thomas e Latoya Wimberly, che hanno 31 e 29 anni sono amiche dall'adolescenza, tuttavia hanno recentemente scoperto di avere lo stesso padre. Grazie a una fotografia pubblicata su Facebook, infatti, Ashley Thomas ha trovato suo padre, che si è rivelato essere anche il padre della sua migliore amica.

In un'intervista rilasciata al programma Good Morning America, della rete ABC, le ragazze hanno dichiarato di essere state molto amiche per 17 anni, ma che non hanno mai immaginato di avere legami familiari fino a quando un giorno Ashley ha caricato una foto di Latoya su Facebook. Successivamente, un'amica della madre di Thomas, morta 11 anni fa, le ha svelato che il padre di Latoya, Kenneth Wimberly, aveva avuto una relazione con sua madre.

Quando Ashley ha incontrato suo padre e le ha chiesto la conferma della sua paternità, Kenneth è riuscito a ricordare di aver avuto una relazione con sua madre. Quindi, Latoya ha proposto a Kenneth e Ashley di sottoporsi al DNA. Il test ha confermato la paternità di Kenneth.



Best friends Ashley Thomas and Latoya Wimberly have a lot in common.​ https://t.co/tkTNbMySof — KFOR (@kfor) March 9, 2020

Le americane «Sono felice che sia mia figlia e tutti sono felici che faccia parte della famiglia», ha affermato l'uomo, che ha aggiunto che sebbene le famiglie delle due ragazze non si conoscono, Ashley ha trascorso molto tempo con la sua famiglia e con quella di Wimberly.

«Mi ha sempre chiamato il grande Kenny; ora sta iniziando a chiamarmi papà», ha chiosato Kenneth.

Ultimo aggiornamento: 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA