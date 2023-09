Sopravvive a un incidente aereo nel 2022, muore l'anno dopo in un secondo incidente in volo: l'incredibile (triste) destino del pilota brasiliano

Sopravvive a un incidente aereo nel 2022, muore a seguito di un secondo schianto lo scorso agosto. È quanto successo a Otávio Augusto Munhoz da Silva, pilota trentottene brasiliano.

Passeggero ha la diarrea sull'aereo, il volo da Atlanta a Barcellona costretto a tornare indietro. Il pilota: «Rischio biologico»

La vicenda

Una storia terribile quella che arriva dal Brasile. Un pilota di 38 anni, Otávio Augusto Munhoz da Silva, è morto in un incidente aereo, dopo che l'anno scorso era riuscito a sopravvivere per due settimane nella giungla amazzonica a seguito di un altro schianto. Secondo quanto comunicato dalle autorità, lo scorso 28 agosto il pilota stava volando con il suo aereo privato sopra Mucajaí, a sud di Roraima. L'incidente è avvenuto nella città di Pacaraima, in una zona boschiva vicino al confine con il Venezuela. La polizia civile di Roraima sta attualmente indagando sulla morte del pilota.

DENOVO!



🚨 piloto Otávio Augusto Munhoz da Silva, de 38 anos, morreu em um segundo acidente aéreo, um ano após ter ficado 13 dias desaparecido na Floresta Amazônica, também devido a uma queda de avião. pic.twitter.com/dFP51a04zD — SAIBA AGORA! (@SSAIBAAGORA) September 4, 2023

Morte che arriva un anno dopo il primo incidente. Nel settembre del 2022, infatti, il pilota si era già schiantato con il suo aereo a causa di un malfunzionamento del motore, sopravvivendo però per 13 giorni nella giungla. Secondo quanto riferito, il jet privato pilotato da Da Silva era rimasto bloccato tra la chioma di un albero.