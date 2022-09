Dublino, tre sorelle uccise in casa: orrore alla periferia della capitale irlandese. Arrestato un 20enne

Follia omicida a Dublino. Tre giovani sorelle, una adolescente e le altre due ancora più giovani, sono state uccise in una delle abitazioni popolari di Tallaght, alla periferia sud-ovest della capitale irlandese, verso la mezzanotte di ieri. Un ragazzo di circa 20 anni, di cui non sono state rivelate le generalità, è stato fermato con l'accusa di omicidio plurimo: la polizia, al momento, sta indagando sul movente o le circostanze che possano aver scatenato la strage.

La strage

Gli inquirenti hanno comunicato alla comunità locale sotto choc che non «c’è ulteriore pericolo per la loro incolumità». Nella violenza omicida è rimasto ferito gravemente anche il fratello delle tre sorelle uccise, ricoverato a Dublino, ma non in pericolo di vita. In ospedale per accertamenti anche la madre, la quale però è stata ferita solo leggermente.