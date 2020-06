Sorprende la ex al primo appuntamento con il nuovo compagno e li investe con l'auto, condannato a 5 anni

Ha aspettato che la ex moglie uscisse con il compagno e poi ha speronato la loro vettura con la sua macchina. John Carter di Winlaton, Gateshead, nel Regno Unito, ha seguito la ex moglie mentre usciva da casa scoprendo che aveva un appuntamento con un altro uomo. Colto dalla gelosia ha diretto al vettura a tutta velocità contro di loro per ucciderli.



Fortunatamente i due nono sono stati uccisi ma l'uomo è stato denunciato. La coppia era stata insieme per 20 anni fino a quando il 49enne non ha iniziato a soffrire di depressione e ansia e ha cercato di porre rimedio ai suoi disturbi con alcol e droghe. La situazione in casa era diventata insopportabile e la moglie ha chiesto la separazione. Per Carter però è inziata l'ossessione verso la ex, temendo avesse un altro ha inziato a seguirla ed è arrivato anche ad aggredirla.



In uno dei suoi appostamenti ha sorpreso la donna mentre saliva in auto con il nuovo compagno, al loro primo appuntamento, così li ha seguiti e ha speronato la loro vettura prima di squarciare le gomme con un coltello e fuggire. Dopo la denuncia la polizia lo ha arrestato ed è stato condannato a 5 anni di carcere, come riporta anche la stampa locale Ultimo aggiornamento: 13:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA