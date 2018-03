Sorpresa Trump, gradimento al top degli ultimi 11 mesi

Martedì 27 Marzo 2018, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 16:22

NEW YORK - Colpo di scena: tra le scintille diplomatiche con la Russia, le polemiche infinite sulle armi e gli scandali sessuali rilanciati in prima serata da tutte le televisioni americane, l’indice di gradimento di Donald Trump rimbalza verso l’alto e fa registrare la migliore prestazione degli ultimi 11 mesi.42%, lo dice un sondaggio della rivale Cnn. Un numero basso, ma significativo nella sua brusca tendenza al rialzo (+7%), che riporta il tycoon al discreto tasso di popolarità dei suoi primi 100 giorni nelle vesti di presidente.Non c’è Russiagate né strage né pornostar che tenga, dunque.Trump paradossalmente incassa i favori del grande pubblico, soprattutto del suo, che, proprio a causa (in virtù) dell’assedio proveniente da diversi fronti, tende a solidarizzare, oltre che con la sua vicenda politica, nello specifico con la sua persona.È in imbarazzo con Putin per via della grana espulsioni (decise dai vertici dell’intelligence e non dalla Casa Bianca), prova ad immaginare una via per ridimensionare il fenomeno armi senza “offendere” gli amici della National Rifle Association e tace sull'affaire Stormy Daniels. Il tutto recitando alla perfezione la parte della vittima di un vero e proprio assedio, appunto.Continua ad agitare lo spettro delle fake news nei confronti di chiunque provi a dargli addosso ed insiste sulla retorica di un Paese in forte ripresa.Retorica non così distante dalla realtà delle cose, a ben guardare i numeri che fa registrare l’economia a stelle e strisce.E così, mentre il circuito mediatico si arrovella attorno ai dossier più caldi del momento, lontano da New York c’è un’altra America che continua a stare dalla parte del suo presidente. Votato al tempo come un salto nel buio, come una maniera per fare fuori una politica considerata vecchia e scollata dagli affanni e dalla quotidianità delle persone comuni. Considerato oggi l’uomo forte che mantiene le promesse, che avanza confuso ma orgoglioso verso quel sogno nostalgico di rifare quella stessa “America di nuovo grande”.