Sosia di Messi vende i suoi averi per poterlo incontrare durante la Coppa America

Domenica 16 Giugno 2019, 16:22

Paulo Vitor Rodrigues Veiga, un brasiliano di 29 anni, conosciuto in rete come il sosia del calciatore argentino Lionel Messi, ha venduto alcuni dei suoi averi per poter raggiungere Salvador, la capitale dello stato brasiliano di Bahia, e incontrare personalmente il suo idolo, che è nella città brasiliana per la Coppa America, come ha raccontato lui stesso in un'intervista all'agenzia Ruptly.Veiga Rodrigues ha venduto la sua moto e il suo computer per raccimolare i soldi necessari per intraprendere il viaggio dallo stato di Tocantins a Salvador, dove l'Argentina ha affrontato la Colombia. Dopo aver viaggiato per più di 24 ore, il sostenitore incondizionato dell'Argentina ha avuto l'opportunità di interagire con altri fan, che gli hanno chiesto di poter scattare delle fotografie ricordo.«Se un giorno riuscissi a incontrare Messi penso che gli direi che è un grande uomo che ha cambiato la mia vita e che il Brasile lo ama [...] che è un fantastico essere umano», afferma Veiga Rodrigues, divenuto popolare grazie a un account che ha creato tre anni fa su Twitter. «Da allora ho incontrato molte persone», ha concluso l'ammiratore del capitano della squadra di calcio argentina.