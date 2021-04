Sottomarino disperso al largo di Bali: a bordo 53 persone

C'è un sottomarino di cui si sono perse le tracce. A Bali, in Indonesia, da stamattina non ci sono più contatti con il KRI Nanggala-402, che stava prendendo parte ad un'esercitazione nelle acque a nord dell'isola. Poi improvvisamente, non sono più arrivati i risultati dei test che erano in programma. «Lo stiamo cercando - ha detto l'ammiraglio Julius Widjojono -. Conosciamo la zona ma è piuttosto profonda».

