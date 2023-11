Sottomarino della Royal Navy, il guasto fa scattare la discesa incontrollata: l'incidente nell'Atlantico, cosa è successo

Un sottomarino Vanguard della Royal Navy, equipaggiato con missili nucleari Trident ha subito un grave malfunzionamento che ha causato l'immersione della nave verso una quota di profondità "di schiacciamento". In missione nell'Atlantico, il sottomarino di classe Vanguard trasportava 140 membri dell'equipaggio quando il suo profondimetro si è guastato improvvisamente. Ciò ha provocato momenti di panico tra gli ingegneri che sono riusciti a impedire al sottomarino e al suo reattore nucleare di immergersi ulteriormente pochi istanti prima che si verificasse il disastro.

Sottomarino Vanguard, l'incidente

La nave d'alto mare, che trasportava missili Trident 2, era di pattuglia quando gli indicatori di profondità hanno smesso di funzionare.

L'equipaggio credeva erroneamente che il sottomarino fosse a livello di guardia quando in realtà si stava immergendo sempre più in profondità nell'oceano. L'allarme è stato lanciato solo nel momento in cui gli ingegneri sul retro del sottomarino hanno trovato un secondo indicatore che indicava che erano diretti verso la «zona di pericolo». «Non è compito degli ingegneri controllare la profondità del sottomarino, ma hanno visto quanto era profondo e si sono resi conto che qualcosa non andava», ha detto una fonte al Sun. «Tecnicamente il sottomarino si trovava ancora a una profondità alla quale sappiamo che può operare, ma se mai dovesse scendere a quella profondità, l'intero equipaggio verrebbe collegato alle postazioni d'azione. Il sottomarino non avrebbe dovuto essere lì ed era ancora in immersione. Non vogliamo nemmeno pensare a cosa sarebbe potuto succedere se avesse continuato a scendere»

La quota massima di profondità

Sebbene non sia nota la quota raggiunta dal sottomarino, secondo Military Today la profondità operativa massima di questo tipo di nave è di circa 500 metri. L'incidente ha portato all'apertura di un'indagine immediata. Non è noto quale dei quattro sottomarini con missili balistici nucleari della Classe Vanguard della Marina sia stato coinvolto nella vicenda. Le quattro navi della forza - HMS Vanguard, Vengeance, Victorious e Vigilant - dislocano ciascuna 15.900 tonnellate in immersione e sono lunghe più di 149 metri.

La flotta della Royal Navy

Solo due navi, tuttavia, sono attualmente operative poiché una è in fase di ristrutturazione e un'altra è sottoposta a prove in mare. Dal 1969 almeno un sottomarino della Royal Navy che trasportava missili nucleari è stato di pattuglia in caso di attacco improvviso. I sottomarini Vanguard hanno la capacità di ospitare 192 testate nucleari, ma attualmente possono contenerne un massimo di 48. Un portavoce della Royal Navy ha dichiarato: «I nostri sottomarini continuano a rispettare i loro impegni, schierandosi in operazioni a livello globale, proteggendo gli interessi nazionali e mantenendo noi e i nostri alleati al sicuro. Anche se non commentiamo dettagli specifici riguardanti le operazioni sottomarine, la sicurezza del nostro personale ha sempre la massima priorità».