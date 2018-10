Soyuz, guasto ai motori: atterraggio d'emergenza

Giovedì 11 Ottobre 2018, 11:28 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 11:52

Ha avuto successo l'atterraggio di emergenza della navicella spaziale, i due astronauti che si trovavano a bordo, il russo Alexei Ovchinin e l'americano Nick Hague, sono salvi. Lo riferiscono fonti citate dall'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, specificando che sono stati stabiliti i contatti con l'equipaggio. La navicella, diretta verso la Stazione spaziale internazionale (Iss), era stata costretta a tornare sulla Terra per un problema con un booster poco dopo il decollo da Baikonur.Il razzo russo che stava portando in orbita alla Stazione spaziale internazionale gli astronauti Nick Hague e Alexey Ovchinin ha dovuto fare un atterraggio d'emergenza a causa di una avaria avvenuta subito dopo il lancio avvenuto da Bikonur, in Kazakistan.A pochi minuti dal lancio del veicolo spaziale è stato rilevato un problema a uno dei propulsori. Subito sono state disposte le procedure per l'atterraggio di emergenza dei due uomini a bordo, che sono atterrati in kazakistan e ha dichiarato la Nasa, sono in buone condizioni.