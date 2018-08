Attacco terroristico a Barcellona: algerino entra in commissariato armato gridando «Allah Akbar» e viene ucciso

Lunedì 20 Agosto 2018, 11:37

MADRID - Un uomo di 29 anni, di origini algerine è stato abbattuto all’alba di oggi, dopo aver tentato di accoltellare l’agente di guardia nel commissariato dei Mossos d’Esquadra di Cornellá de Llobregat (Barcellona), al grido di «Allah Akbar». E’ accaduto alle 5,50 del mattino, nel commissariato della Calle Travessera del municipio a 15 km da Barcellona. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è entrato nella stazione dei Mossos e, impugnando un coltello, ha tentato di aggredire l’agente nella reception, che reagito all’attacco ed ha poi aperto il fuoco per fermare il presunto terrorista.Sebbene nato in Algeria, l’aggressore identificato come Taib Abdelouahab, era residente a Cornellá, aveva carta di identità spagnola e nessun precedente penale, e manteneva contatti frequenti con il paese d'origine, segnalano fonti di polizia. Il magistrato di turno dell’Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha aperto un’inchiesta ipotizzando un reato di terrorismo e ha disposto una perquisizione in casa del presunto attentatore.Gli scorsi 17 e 18 agosto a Barcellona e Cambrils si sono svolte le cerimonie commemorative delle vittime degli attentati di matrice hijaddista, in cui un anno fa morirono 16 persone, fra le quali due italiani.