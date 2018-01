La famiglia reale spagnola si rivela nell'intimità per il compleanno di Felipe VI

Sabato 27 Gennaio 2018, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2018 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MADRID - La famiglia reale spagnola dietro le quinte e nell’intimità, come non si è mai vista. È il regalo che re Felipe VI fa ai sudditi spagnoli per celebrare i suoi 50 anni, che compirà martedì prossimo. Don Felipe e Letizia, con le figlie Leonor, principessa delle Asturie e l’infanta Sofia, di 12 e 10 anni, in tre video che li ritraggono nella vita famigliare, girati nell’ultimo anno. La sintesi di un’ora e mezza di immagini inedite, per avvicinare la figura del monarca all’opinione pubblica, in quella che si potrebbe ribattezzare l’Operazione Caminetto, la nuova strategia della Casa del Rey per mostrare il volto più spontaneo della famiglia reale. Eccoli allora prepararsi di mattina – lo scorso 10 gennaio - per portare le bambine a scuola, nell’auto guidata da Felipe. Come una famiglia qualunque, con la raccomandazione di non dimenticare nulla nello zaino. Leonor, la futura regina di Spagna, che in macchina ripassa la tavola periodica. O il pranzo in tavola, in un sabato qualunque, con la ‘sopita’, il brodo di verdure davanti al quale le due infante, come ogni altro loro coetaneo, storcono il naso, rassegnate. “Sopla hija, sopla!”, soffia, figlia, soffia, esorta la mamma a Leonor, che si ritrae con la bocca ustionata per aver mandato giù il liquido bollente. “Hum, que rico!”, che buono, commenta Felipe.E ancora, in una seconda sequenza di immagini, il making of per la registrazione del discorso di Natale del re, una prova del fuoco del monarca, dopo il messaggio istituzionale alla nazione, senza precedenti, pronunciato con volto serio e parole durissime a ottobre contro il governo catalano di Carles Puigdemont, accusato di “slealtà inammissibile” per aver proclamato unilateralmente l’indipendenza della Catalogna. Il primo pronunciato dal monarca nelle vesti di “garante dell’unità permanente dello Stato”. Le figlie seguono i preparativi nel Salone delle Udienze, nel palazzo della Zarzuela, e poi lo rivedono alla tv in un salottino attiguo. Si avvicinano a salutare il papà: “Non si danno baci”, le avverte Felipe, con il volto coperto dal maquillage per la registrazione. Letizia lo bacia sulla testa, Leonor lo tiene per mano e gli fa “un massaggino” di incoraggiamento sul collo.Inedite anche le immagini del monarca durante il tragitto in auto, diretto a un atto ufficiale nelle Canarie, rivedendo i dettagli del suo intervento, missate assieme a quelle istituzionali, con la divisa della Marina come comandante in capo delle Forze Armate, in quanto capo dello Stato.Riuscirà l’Operazione Caminetto a rendere più vicina e accessibile una famiglia reale, che ha poco della spontaneità delle amate corone come quella dei Windsor, con William e Kate e i piccoli George e Carlotte ad accaparrare gli sguardi di tutti, con le ironie e le facce buffe, come nell’inedita cartolina natalizia? E’ quello che si augura Felipe VI per il suo cinquantesimo compleanno, quando la principale sfida resta ancora il consolidamento di una monarchia parlamentare, che resta ancora fra le istituzioni meglio valutate dagli spagnoli, ma perde progressivamente colpi davanti all’avanzata dei repubblicani, soprattutto nella Catalogna ribelle.