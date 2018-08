Spagna, panico al Festival della Musica, crolla pontile di legno: 300 feriti

Oltre 300 persone sono rimaste ferite, cinque in modo grave, quando un pontile in legno è crollato durante un concerto del Festival della musica e cultura urbana sul lungomare di Vigo, in Spagna. Il sindaco della città della Galizia, Abel Caballero, ha confermato che non vi sono morti.

Mentre il responsabile per la Sanità del governo locale, Jesús Vázquez Almuiña, ha precisato che delle 312 persone ricorse alle cure mediche sono nove quelle che rimangono ricoverate. Come mostrano i video pubblicati sulla Rete, l'incidente ha provocato caos e terrore, quando, dopo che ha ceduto il legno del sovraffollato pontile, molte persone sono cadute in mare ed altre sono rimaste intrappolate nelle travi crollate.

Aquest és el moment en què s’esfondra una plataforma de fusta durant un festival de música a Vigo. El nombre de ferits ja supera els 300, 9 dels quals estan greus. pic.twitter.com/uXcbJr9nRs — Sergi Maraña (@SergiMaranya) 13 agosto 2018

Lunedì 13 Agosto 2018, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2018 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA