Spagna, governo Sanchez nella bufera: terza ministra a rischio dimissioni in tre mesi

Mercoledì 26 Settembre 2018, 15:58

MADRID - Il governo di Pedro Sanchez sull’orlo di una crisi di nervi, con le dimissioni della terza ministra in 3 mesi dietro l’angolo. Non si placa la bufera sulla titolare di Giustizia, l’ex magistrata Dolores Delgado, per lo stillicidio delle conversazioni registrate dall’ex commissario José Manuel Villarejo, fosco personaggio dei servizi deviati, deciso dal carcere a vendicarsi degli apparati dello Stato. In custodia cautelare dal novembre scorso, è accusato organizzazione criminale, riciclaggio e corruzione, per i ricatti a largo raggio a imprenditori, giudici, politici, alti funzionari e 007 del Centro Nacional de Inteligencia (Cni). È il collezionista di dossier segreti, ribattezzati dai media ‘le cloache dello Stato’, che non hanno risparmiato il monarca emerito Juan Carlos I, con le rivelazioni della sua ex amante Corinna zu Sayn-Wittenstein sul tesoro in Svizzera, accumulato nei decenni grazie ai business internazionali avviati nel post franchismo. E, ora, dopo il fallito attacco all’ex capo dello Stato - coperto da immunità - il bersaglio è la titolare di Giustizia, coordinatrice della lotta antiterrorista al tribunale superiore dell’Audiencia Nacional, prima di essere cooptata a giugno nell’esecutivo socialista.In vari audio diffusi da media on line confidenciales, si ascoltano commenti quanto meno imbarazzanti attribuiti alla Delgado - che aveva inizialmente negato di aver mai avuto a che fare con l’ex commissario - nel corso di un pranzo con Villarejo, con l’ex giudice e amico Baltazar Garzon e tre dirigenti di polizia. E passi per aver bollato come «maricon» – frocio – il collega Fernando Grande-Marlaska, attuale ministro degli Interni, omosessuale dichiarato nel governo socialista a maggioranza femminile. O per commenti del tipo: «La giustizia in questo paese è una puta mierda».Ma per Sanchez è diventato insostenibile mantenere la Delgado a bordo del fragile esecutivo - che con 84 seggi sui 350 della Camera lotta per passare le forche caudine dell’approvazione della Finanziaria - dopo le rivelazioni odierne. Nei nastri si ascolta la voce della Delgado, durante lo stesso incontro con Villarejo e il collega Garzon, che racconta di aver visto colleghi del Tribunale Supremo e procuratori spagnoli con cameriere minorenni dell’hotel durante un viaggio di lavoro a Cartagena, senza averli denunciati.«Le registrazioni risalgono a nove anni fa, sono fuori contesto e si stanno utilizzando politicamente. Stiamo assistendo in diretta a uno scuoiamento, alla Grande Fratello», ha protestato questa mattina alla radio Cadena Ser Baltazar Garzon, nel difendere l’assoluta integrità professionale della Delgato. «Che si attacchi il governo con argomenti politici, si vogliono fermare i progressi nelle politiche sociali che si stanno facendo», ha affermato. Ma lo stillicidio di rivelazioni è una bomba a orologeria sulla linea di galleggiamento dell’esecutivo, che dall’insediamento ha già registrato le dimissioni lampo del ministro di Cultura, Maxim Huerta, rovinato da guai col Fisco, seguite dalla rinuncia della collega alla Sanità, Carmen Monton, coinvolta nello scandalo dei Master universitari truccati.La Delgado è stata sottoposta ieri a una mozione di censura al Senato, controllato dalla maggioranza del Partido Popular. «Non mi dimetterò. Nessuno ricatterà questo ministero né questo governo socialista», ha ripetuto oggi in Parlamento la diretta interessata, passando al contrattacco. Mentre Pablo Iglesias il leader di Podemos, è tornato a esigere un passo indietro della titolare di Giustizia, assieme a Ciudadanos e al portavoce del Pp, che reclamano un ritorno immediato alle urne. Pedro Sanchez mantiene la sua “piena fiducia” nell’ex magistrata, nonostante le pressioni, deciso ad arrivare alla fine della legislatura, nel 2020. Ma gli attacchi mossi dalle cloache dello Stato non si fermeranno.