Covid, in Spagna ancora in calo incidenza a positività: vaccinata il 56,8% della popolazione

In Spagna, per il terzo giorno consecutivo, è ancora in calo l'incienza e i casi di positività al Covid: a rivelarlo è l'ultimo aggiornamento del ministero della Sanità. I contagi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100.000 abitanti sono 687, mentre ieri erano 696. E il tasso di tamponi positivi su quelli realizzati è del 15,97% (ieri del 16.06%).

Il ministero precisa che una delle 17 regioni del Paese, le isole Baleari, non ha aggiornato i dati odierni, per cui quelli tenuti in conto sono di ieri. Crescono di qualche decimale, invece, gli indici di occupazione negli ospedali da parte di pazienti covid: ora sono dell'8,24% nei reparti ordinari e del 18,31% nelle terapie intensive. Intanto, il numero dei vaccinati con ciclo completo si avvicina ai 27 milioni di persone: si tratta del 56,8% della popolazione, lo 0,5% in più rispetto a ieri.

Focolai in carcere

Due focolai di coronavirus scoppiati nel carcere spagnolo di Picassent, nella Comunità Valenciana, hanno provocato il contagio di almeno 77 detenuti, mentre altri 123 sono in quarantena. Lo riporta l'agenzia di stampa Efe, che cita fonti dell'autorità penitenziaria spagnola. Secondo questi fonti, tutti i detenuti erano stati vaccinati con il monodose Janssen di Johnson & Johnson, e alcuni avevano già contratto la malattia in precedenza. I positivi sono 14 nel primo cluster e 63 nel secondo.

Sarebbero tutti asintomatici o con sintomi lievi. Il sindacato Acaip ha affermato che i positivi sono più di 80 e, nel caso del secondo cluster, non tutti i detenuti erano stati vaccinati con Janssen. I dati su questi cluster potrebbero evolvere ulteriormente. Quelli di questo carcere valenciano non sono gli unici focolai registrati negli ultimi giorni in prigioni della Spagna: ne sono stati segnalati altri anche vicino ad Alicante (sempre nella Comunità Valenciana) e in altre regioni, come i Paesi Baschi, la Catalogna, e l'Andalusia.