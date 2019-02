Spagna, il Parlamento boccia la manovra del governo: verso le elezioni anticipate

Il Parlamento spagnolo ha rigettato la Finanziaria 2019 proposta dal governo socialista di Pedro Sanchez. Si apre così la strada alle elezioni anticipate.



A votare contro la legge di bilancio dell'esecutivo socialista di Pedro Sanchez, dopo il rifiuto del governo di negoziare l'autodeterminazione di Catalogna, i partiti indipendentisti, che hanno così sostanzialmente decretato la fine della legislatura, e quelli di centrodestra. In particolare, hanno votato contro i partiti indipendentisti catalani Erc, del PdeCat e quelli dei partiti di centro-destra Partido Popular e Ciudadanos e del Foro Asturias e Coaliccion Canaria, per 191 no complessivi a fronte di 156 si - dei deputati del Psoe e di Podemos - e 1 astensione. Starà ora al premier Pedro Sanchez decidere se sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate, come reclamano Pp e Ciudadanos. La fine naturale della legislatura sarebbe prevista per il 2020. Il leader socialista, lasciando l'emiciclo, non si è pronunciato al riguardo. Secondo fonti del Psoe potrebbe farlo domani. I partiti indipendentisti catalani hanno inferto una decisiva accelerazione alla possibile fine anticipata della legislatura, ribadendo il 'nò alla Finanziaria, perché il governo non ha accettato le due condizioni poste per sostenere la legge di bilancio: negoziare l'autodeterminazione della Catalogna e interferire nell'azione della giustizia, vulnerando secondo Madrid la separazione di poteri, nel processo ai 12 leader indipendentisti in corso davanti al Tribunale Supremo.



Nel bocciare il bilancio, Erc e PdeCat si sono uniti al Partito popolare e Ciudadanos che si oppongono al governo. E ad altri piccoli partiti regionali che trovavano il bilancio troppo sbilanciato verso la Catalogna, nel tentativo di ingraziarsi i secessionisti. Secondo i media, che citano fonti del governo, Sanchez sceglierà ora di andare ad elezioni anticipate. L'unica incognita è la data: il 28 aprile o la super domenica del 26 maggio quando vi saranno anche le elezioni municipali e in 13 regioni (tutte escluse Andalusia, Catalogna, Paesi Baschi e Galizia). Si avvia così a conclusione una legislatura con un parlamento frammentato che ha prodotto due governi con fragili maggioranze. Le probabili elezioni anticipate si svolgeranno in una situazione di rinnovata tensione sulla Catalogna con il processo contro l'ex vice presidente del governo catalano Oriol Junqueras e altri 11 secessionisti accusati di sovversione, ribellione e malversazione per la dichiarazione d'indipendenza dell'ottobre 2017. Il clima di contrapposizione potrebbe rafforzare il nuovo partito di estrema destra Vox che si è affermato alle recenti elezioni regionali in Andalusia.

Mercoledì 13 Febbraio 2019, 13:53 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2019 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA