Spagna, passeggia con un cane di peluche per aggirare la quarantena: sorpreso dalla polizia

Pedimos SENSATEZ durante el #EstadoDeEmergencia por culpa del #COVID19.



Estamos ante una situación MUY GRAVE como para andar por la calle intentando engañar a la @policia... NO nos engañas y además serás sancionado.



Es una cuestión de salud pública.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/67cjOMNdC3 — JUPOL (@JupolNacional) March 16, 2020

Ultimo aggiornamento: 15:49

Lasi è imbattuta in un uomo che per arginare le restizioni dovute al contenimento del coronavirus è andato aIn un video pubblicato sull'accountdell'unione di polizia di Jupol, le autorità hanno mostrato l'autore del reato e hanno chiesto agli utenti di essere sensibili agli sforzi che gli vengono chiesti in questi giorni, durante questo stato di allarme decretato dal presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez, connesso ai rischi del diffondersi del coronavirus.Allo stesso modo, hanno sottolineato la gravità del gesto compiuto da questo cittadino, affermando è «Siamo in una situazione molto grave per andare in giro tentando di ingannare la polizia». «Verrai sanzionato. È una questione di salute pubblica», hanno scritto gli agenti.L'annuncio delle restrizioni fatte da Sánchez contemplano una passeggiata individuale degli animali domestici che deve essere di breve durata e rispettando la distanza sociale.