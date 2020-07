Spagna, pronta a sterminare 92.700 visoni per arginare il contagio del Covid19

‼️ El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ordena el sacrificio de los visones de la explotación de #LaPueblaDeValverde - https://t.co/yUht5qNivW pic.twitter.com/beCgjevfr7 — Gobierno de Aragón (@GobAragon) July 16, 2020

Il Dipartimento dell'Agricoltura, del bestiame e dell'ambiente del governo dell'Aragona, Spagna, ha ordinato lo sterminio dei 92.700 visoni che abitavano nell'allevamento in cui si è verificato un massiccio contagio di Coronavirus, che ha colpito sia gli animali che alcuni lavoratori.La decisione è stata presa dopo aver considerato un possibile contagio incrociato tra uomo e animale. «Dobbiamo eliminare qualsiasi rischio, perché per mancanza di certezze, non siamo sicuri che non si verifichi una simile trasmissione», ha chiarito il ministro dell'Agricoltura e dell'Ambiente, Joaquín Olona, ​​per spiegare l'adozione di «una misura così drastica».Olona ha anche sottolineato che «gli animali non mostrano segni, né patologici né clinici», sebbene i test abbiano confermato un focolaio nell'allevamento, tanto è vero che sette dei lavoratori impiegati nella struttura sono risultati positivi al Covid-19 alla fine di maggio.Da allora, l'esecutivo regionale ha assicurato che l'allevamento è stato «immobilizzato», avendo impedito l'ingresso e «l'uscita degli animali».