Spagna, la richiesta del pm per Junqueras complica il futuro del governo Sanchez

Sabato 3 Novembre 2018, 14:10

MADRID - La richiesta di condanna a 25 anni di carcere presentata dalla Procura per il leader di Esquerra Republicana de Catalunya (Erc), Oriol Junqueras, chiude le porte alla Finanziaria del governo di Pedro Sanchez, concordata con Podemos. La severa incriminazione dei leader indipendentisti catalani per ribellione, per la sfida culminata con la dichiarazione unilaterale di indipendenza del 27 ottobre 2017, avrà contraccolpi sulla politica spagnola e potrebbe portare l’esecutivo minoritario socialista a un punto di non ritorno. Il presidente della Generalitat, Quim Torra, e fonti di Erc hanno dichiarato che non daranno il loro voto decisivo per l’approvazione della Finanziaria 2019, perché «Sanchez non ha cambiato la linea repressiva di Rajoy». E questo nonostante l’Avvocatura dello Stato, che dipende dal Governo e rappresenta la parte lesa nel processo - il cui inizio è previsto per gennaio - abbia ribassato la propria richiesta di pena a 12 anni di carcere, per sedizione, un reato meno grave di quello della ribellione, che implica l’uso della violenza.25 anni di carcere per Junqueras, 17 anni per i leader dell’Assemblea nazionale catalana e di Omnium Cultural, Jordi Sanchez e Jordi Ciuxart, e per l’ex presidente della Camera catalana, Cermen Forcadell, e 16 anni per gli ex ministri catalani Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull e Joaquin Forn. Le pesanti richieste sono state argomentate dal pubblico ministero con il fatto che la loro azione «ha messo in grave pericolo l’ordine costituzionale» con l’uso della violenza «per assicurare il risultato criminale perseguito. Con un diverso criterio, l’Avvocatura dello Stato ha in sostanza sostenuto che non è d’accordo sull’equiparazione del referendum illegale del 1º ottobre 2017 e la successiva dichiarazione di indipendenza a un colpo di Stato».Ieri, nella conferenza stampa successiva al Consiglio di ministri, la ministra di giustizia, Dolores Delgado, ha negato che, nel contestare agli accusati il reato di sedizione, che prevede pene massime fino a 15 anni, la metà di quella prevista per la ribellione, l’Avvocatura dello Stato abbia ricevuto istruzioni da parte del governo. «Non è una questione di gesti politici, ma tecnico-giuridica. Non c’è stata un’imposizione di criteri», ha sostenuto. Ma, il fragile esecutivo di Sanchez è finito sotto il fuoco incrociato: gli indipendentisti gli rinfacciano di non aver compiuto passi risolutivi, mentre il Partido Popular e Ciudadanos all’opposizione lo accusano di «essere ostaggio degli impegni presi con i sovranisti». E nel fuoco incrociato Sanchez potrebbe andare in fumo la Finanziaria negoziata con Pablo Iglesias, leader di Podemos, con la quale ambisce ad arrivare alla fine della legislatura, nel 2020. Ciudadanos reclama subito elezioni e ai socialisti di prendere posizione in Parlamento contro un futuro eventuale indulto agli indipendentisti, dopo le prevedibili condanne al processo. E, assime al Pp al quale contende lo spazio di centro-destra, il partito di Albert Rivera reclama un nuovo commissariamento della Catalogna, con l'applicazione dell’articolo 155 della Costituzione, a fronte dei tentativi di Sanchez di distensione nella regione.Da parte sua il leader dei socialisti catalani, Miquel Icena, ha bollato oggi come «un gravissimo errore collegare la Finanziaria a un processo che ancora non si è celebrato».«Stato bipolare», «contraddizione perniciosa» è come alcuni giuristi definiscono il diverso orientamento della Procura e dell’Avvocatura dello Stato, che ribassa per Junqueras la richiesta a 12 anni di carcere, a 10 per gli altri incriminati. Il partito di estrema destra Vox, che è parte civile nel processo, accusa il leader di Erc e gli altri di appartenenza a organizzazione criminale e ha chiesto per Oriol Junqueras e 5 ex ministri catalani condanne 74 anni di carcere, per due reati di ribellione, uno di malversazione e uno di organizzazione criminale. Richieste che gettano nuova benzina sul conflitto catalano, con il fronte sovranista che denuncia la «volontà di vendetta e non di giustizia».Da quanto è al governo, dopo la mozione di sfiducia a Mariano Rajoy dello scorso 1 giugno, Sanchez ha tentato di ridurre la pressione in Catalogna. I partiti indipendentisti, che appoggiarono in aula la sfiducia, gli hanno reclamato gesti di avvicinamento, in cambio del voto decisivo in aula sulla Finanziaria 2019. «Che l’Avvocatura dello Stato accusi di sedizione non è un gesto, ma un disprezzo assoluto dei democratici incarcerati», il commento del presidente catalano Quim Torra. «Il governo spagnolo ha perduto un’opportunità d’oro per fare uscire dai tribunali il conflitto che si vive in Catalogna e restituirlo alla politica», ha sostenuto. Gli imputati sono reclusi da un anno in carcere preventivo, in attesa del giudizio che non comincerà prima di gennaio e le cue sentenze potrebbero arrivare nel giugno 2019, dopo le elezioni amministrative ed europee di maggio. L’ex presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, e altri cinque dirigenti politici reclamati dalla giustizia spagnola sono riparati da un anno all’estero in vari paesi che non riconoscono il reato di ribellione, per non essere estradati.