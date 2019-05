CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 25 Maggio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 23:01

BARCELLONA L’alba di un sabato mattina nella Punta San Felipe di Cadice, in Andalusia. Nella zona dei locali, nei pressi della sala Momart, comincia, o più probabilmente continua per la strada, una rissa già iniziata all’interno del locale tra quattro giovani di nazionalità italiana, di età compresa tra i 22 e i 30 anni, giunti nella località andalusa per realizzare un progetto Erasmus, e un gruppo di giovani locali. Almeno due delle persone arrestate sarebbero originarie del napoletano.La baruffa in strada inizia con una spinta, poi un ragazzo dà un pugno ad un altro, facendolo cadere. A questo punto interviene un terzo, sferrando un calcio sulla testa del giovane a terra, che rimane privo di conoscenza. Attorno le urla e il pianto degli amici, che cercano di rianimare il giovane gaditano. L’aggressione viene ripresa integralmente da un video che arriva al Diario de Cadiz e che perciò ne dà la notizia. Il diverbio è scoppiato in un primo momento nella frequentata discoteca Mommart ed è poi proseguito all’esterno del locale, intorno alle sette del mattino, sulla banchina del porto nella zona di Punta de San Felipe. Un ritrovo abituale per i giovani del posto e per gli studenti Erasmus, dove episodi simili avverrebbero di frequente. A girare il video è stato lo stesso addetto alla sicurezza del locale, tanto che un’amica degli italiani gli ha urlato contro perché non si è invece dato da fare per separare i ragazzi.