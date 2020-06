🚨Un padre de familia sustrae 4 potitos en un supermercado de #Zaragoza. Es sorprendido y llaman📞a la @policia



El agente👮‍♂️ que acude, viendo la necesidad del hombre, paga la comida infantil y lo deja ir#MicrocuentosReales#FelizLunes#SomosTuPolicía https://t.co/VsZF1vgDsg pic.twitter.com/gUmfKr10H4 — Policía Nacional (@policia) June 8, 2020

Un agente dellaha pagato, in un supermercato della città spagnola di, il conto di un padre disoccupato che ha tentato di rubare quattro vasetti di pappe per dar da mangiare ai suoi figli.Lo hanno reso noto le forze di polizia dal loro account Twitter istituzionale, sottolineando che l'agente incaricato del caso, «vedendo la difficoltà dell'uomo, ha pagato il cibo per i bambini e lo ha lasciato andare».Il fatto è avvenuto alla fine dello scorso maggio, quando un trentacinquenne era entrato in un supermercato, dirigendosi direttamente neldove ha cercato di sottrarre quattro vasetti, nascondendoli tra i suoi vestiti.Tuttavia il suo piano non ha funzionato: le telecamere a circuito chiuso dello stabilimento hanno tradito il tentativo di furto e gli impiegati del supermercato si sono avvicinati all'uomo che si preparava a lasciare il locale. L'uomo ha cercato di giustificare la sua azione alludendo alla sua disoccupazione. Ma non è riuscito a fermare il protocollo di sicurezza, che in questo caso include la chiamata alla polizia da parte del direttore del supermercato.Mentre arrivava la pattuglia, diversi clienti, allertati dalla confusione e già consapevoli della situazione, si sono offerti di pagare il conto che il padre disoccupato non era in grado di pagare.Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno ascoltato le diverse versioni e hanno deciso di non denunciare l'uomo, ma di lasciarlo andare. Inoltre, uno degli agenti ha pagato il conto che nel totale non ammontava a 10 euro.