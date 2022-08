Spagna choc, toro incorna e uccide un ragazzo di 24 anni. Salgono a dieci le vittime della corrida

Un giovane spagnolo di 24 anni, incornato a morte da un toro con le corna in fiamme durante una festa locale nella città di Vallada a Valencia. Ancora una volta, un incidente mortale causato da una festa folcloristica in Spagna; quanto accaduto è stato anche ripreso da un cellulare, dove si vede chiaramente la sequenza in cui il 24enne ha perso la vita, mentre alcuni spettatori terrorizzati guardavano a pochi centimetri di distanza quanto stava accadendo, riparati dietro le ringhiere di protezione.

Cinque cani gettati vivi in un cassonetto, i cuccioli lottano per la vita: è caccia al responsabile

Una festa mortale

La vittima è stata subito portata in ospedale, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatare la rottura della milza, provocata dalle corna del toro che hanno infilzato il giovane spagnolo, nei confronti del quale le cure si sono rivelate inutili. Le corna infuocate, fanno parte della tradizione del festival annuale di Vallada, che è stato sospeso dalle autorità locali.

Incidenti mortali in Spagna, durante queste festività, purtroppo accadono spesso. A maggio scorso, un padre di due figli di 50 anni è morto dopo essere stato incornato da un toro a Carpio, mentre sei giorni dopo un uomo di 30 anni è morto per le ferite riportate dopo essere stato incornato a una festa dei tori a Portaje, nella Spagna occidentale. In totale sono stati dieci i morti nel 2022.

Bambina di 18 mesi rimane incastrata in una fontana. Ore di paura per i genitori

Nel 2013, l'allora governo conservatore ha dichiarato la corrida parte del patrimonio nazionale che dovrebbe essere protetto in tutta la Spagna, bloccando di fatto qualsiasi tentativo di vietare la pratica.