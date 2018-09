Valls dalla Francia alla Spagna: «Io sindaco della nuova Barcellona»

Mercoledì 26 Settembre 2018, 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MADRID - Voglio essere il sindaco di una nuova Barcellona, il sindaco di tutti». In un discorso di un’ora, in catalano e parte in spagnolo, al Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona, l’ex primo ministro francese, Manuel Valls, ha sciolto la riserva sulla sua candidatura a primo cittadino alle elezioni municipali del 25 maggio 2019. A 56 anni, dei quali 37 come militante del Partito socialista francese e dopo l’avvicinamento al movimento centrista “En marche” di Macron, l’ex sindaco di Evry e ministro degli interni ricomincia dalla sua città natale una seconda vita. Politica e personale. Rinuncerà al seggio all’Assemblea Nazionale francese, ha già cambiato lingua – dal francese allo spagnolo - in Twitter, e dà lezioni sull’immigrazione all’Esade, la prestigiosa scuola di direzione d’impresa.Nella città di Gaudí ha trovato anche un nuovo amore – rivelato da Paris Match – che ha pubblicato le sue foto con Susanna Gallardo, ricca imprenditrice di una dinastia di laboratori farmaceutici, irriducibile militante anti-indipendentista. Valls ha confermato la sua discesa in campo nella politica catalana, a capo della piattaforma unionista di impronta trasversale “Barcellona Capitale Europea”, nella quale si integrerà il partito di centro-destra Ciudadanos. Ma è lui a lanciare l’Opa sul partito arancione e non viceversa, come lasciava credere il lungo corteggiamento da parte del leader Albert Rivera. Anche se non sarà prima di novembre che Valls presenterà la sua squadra e le direttrici del suo programma, di matrice socialista. Secondo molti osservatori, ricalca in pieno quello del Psc, il partito socialista catalano, che però ha preso le distanze dal Macron barcellonese.«Sono tornato per restare. Voglio essere chiaro sul mio futuro: qualunque cosa accada, resterò», ha assicurato. Rivendicandosi come «un uomo di sinistra», ispirato da «Michel Rocard, Willy Brandt, Olof Palme o Felipe Gonzalez», ha fatto appello alle radici catalane della sua famiglia. A cominciare dal padre, il pittore Xavier Valls, per finire al nonno Magí e al bisnonno, Josep Maria, consigliere comunale a Barcellona, la città dove da bambino ha trascorso le vacanze e dove ancora vive la sorella Giovanna. E, perché non ci siano dubbi sulle sue intenzioni, in un incontro odierno con i media ha mostrato le chiavi del suo appartamento a Barcellona: «Vivrò a Parigi. Nella via di Parigi», ha ironizzato.Scenderà in campo «contro i populismi, i nazionalismi e la demagogia». Soprattutto, contro il processo indipendentista che, a suo dire, ha condotto la capitale catalana «a un crocevia di incertezze». Ma sa che la battaglia di Barcellona sarà durissima. «Parlare di un rinascimento urbanistico è parlare del futuro. Il dibattito può essere duro, animato, bisogna fare un bilancio degli ultimi anni e parlare di proposte, ma non scenderò al livello dell’insulto», ha rilevato, in risposta alla reazione della sindaca Ada Colau, che confronterà con lui il suo «modello di città» nelle urne. «Il signor Valls è il rappresentante delle élite economiche», ha tagliato corto la sindaca pasionaria di Barcelona en Comú.Per ora l’aspirante Macron catalano non ha raccolto tutte le adesioni cui aspira per arrivare a sedere sulla poltrona di primo cittadino. A parte Ciudandanos, gli altri partiti unionisti, socialisti e Pp, hanno annunciato proprie candidature. Sul fronte indipendentista, i partiti sovranisti sono ancora alla ricerca di un candidato di consenso.