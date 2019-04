Spagna, il voto europeo frena Sanchez e le intese del Psoe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 30 Aprile 2019, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MADRID - Il giorno dopo le elezioni, la calma sembra essersi impadronita dei palazzi della politica a Madrid. Almeno, questa è l'impressione dall'esterno; tutti prendono tempo, tra un mese si torna di nuovo alle urne per le europee e per il rinnovo dei consigli municipali e della gran parte delle Comunità Autonome. Pablo Casado, riuscito nell'impresa di far precipitare il Partido Popular ai minimi storici, tace; solo domani si riunirà l'organo direttivo del partito. In Catalogna il PP ha eletto un'unica deputata. Silenzio anche da Vox, il suo leader Santiago Abascal ha riconosciuto che il risultato ha un retrogusto agro-dolce, perché si aspettavano molto di più e invece la grande partecipazione alle urne li ha collocati solo al quinto posto. Queste elezioni rappresentano una sconfitta per l'aznarismo, di cui Casado è un pupillo e Abascal una costola. Per Ciudadanos, parla Inés Arrimadas, lo fa dando per certo che Sánchez farà il governo con Podemos e indipendentisti. Il suo partito è arrivato solo quinto in Catalogna, mentre nel parlamento catalano rappresentano la prima forza.