Usa, uomo spara ad una bimba di 6 anni e ai genitori: il pallone con cui stavano giocando gli era entrato in casa

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Una bambina di 6 anni e i suoi genitori stavano giocando con la palla a Charlotte, in North Carolina, quando un uomo ha fatto fuoco contro di loro. I fatti risalgono alla sera di martedì 18 aprile. Secondo quanto ricostruito, il pallone da basket sarebbe finito nel giardino di Robert Louis Singlarty, 24 anni, che avrebbe reagito sparando alla famigliola. La piccola e il papà sono stati feriti, mentre la mamma è stata solo sfiorata dal proiettile. La polizia sta cercando l'afroamericano Singletary, che ha definito «armato e pericoloso».

Bimba e papà feriti a colpi di pistola a causa di un pallone

La piccola, Kinsley White, e il papà, William White, sono finiti in ospedale: la bambina è stata dimessa con alcuni punti di sutura sulla guancia, mentre l'uomo resta ricoverato. Le sue condizioni vengono definite gravi. Per la mamma, Ashley Hilderbrand, sono state sufficienti le cure sul posto. La bimba, secondo quanto riferiscono i media statunitensi, in quei concitati momenti avrebbe urlato all'uomo che impugnava la pistola: «Perché spari? Perché spari al mio papà?».

Singletary dovrà affrontare molteplici accuse, tra cui quattro di tentato omicidio di primo grado, due di aggressione con un'arma mortale con l'intento di uccidere e una di possesso di un'arma da fuoco da parte di un criminale.