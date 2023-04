Usa, cheerleader entra nell'auto sbagliata, il proprietario le spara: ferita anche l'amica

Un ragazzo di 25 anni, Pedro Tello Rodriguez Jr, è stato arrestato con l'accusa di aver sparato a due cheerleader della Woodlands Elite Cheer Company nel parcheggio di un supermercato di Elgin, in Texas, dove le due giovani avevano lasciato le loro auto noleggiate.

Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, quando la cheerleader Heather Roth, è entrata per sbaglio in un'altra macchina, scambiandola per la propria, dove sul sedile posteriore era seduto un uomo. Accortasi dell'errore, la ragazza ne è subito uscita, ritornando nell'auto di un'amica, da cui era appena scesa. A quel punto, la follia ha avuto inizio. L'uomo seduto nella macchina sbagliata ha raggiunto l'auto in cui sedevano le due ragazze, Roth ha abbassato il finestrino per scusarsi, ma lui ha aperto il fuoco contro di loro. Senza sentire ragioni.

A sinistra Heather Roth, a destra Payton Washington

Roth e Peyton Washington sono rimaste entrambe ferite. La prima è stata curata dai sanitari sul posto, avendo riportato soltanto una ferita superficiale. Più grave la situazione della seconda cheerleader, colpita alla schiena e a una gamba: la giovane è stata trasportata in ospedale con l'elicottero, ma non è ancora fuori pericolo. Con loro c'erano altre due amiche, sfuggite ai proiettili.

L'arresto

I dettagli dell'accaduto sono stati raccontati su Instagram da una compagna di squadra, Caroline Scarbrough. Secondo quanto riporta la ABC13 la dinamica è stata poi confermata da una guardia giurata del supermercato, che ha riferito alla polizia della contea di Bastrop di aver visto l'uomo sparare più colpi contro il veicolo noleggiato dalle cheerleaders, per poi darsi alla fuga. Rodriguez è stato arrestato dopo il sequestro dei filmati delle videocamere di sorveglianza da parte della polizia.

Chi è Payton Washington, la campionessa che rischia la vita

Un portavoce della Baylor University ha detto che l'allenatrice della squadra universitaria di cheerleading, Felecia Mulkey, ha visitatato Payton Washington in ospedale.

Poi ha rilasciato una dichiarazione a Eyewitness News: «Payton è una ragazza forte. Chi la conosci lo sa. Non ho dubbi che ce la farà. È un'atleta straordinaria e un essere umano ancora migliore, ed è per questo che fa parte della nostra famiglia Baylor. Le mie preghiere sono con Payton e le sue compagne - ha detto - So che anche le ferite mentali lasciano cicatrici».

La ragazza, insieme alla compagna Roth, aveva di recente trionfato con la Woodlands Elite Cheer Company ai campionati nazionali della National Cheerleaders Association. Il prossimo sabato 22 aprile, le due ragazze colpite dagli spari avrebbero dovuto gareggiare nella Worlds Cheerleading a Orlando.

«È l'unico titolo Payton che non ha vinto in All-Star Cheer. Ha letteralmente vinto tutto quello che c'era da vincere in questo sport, tranne un titolo mondiale, e questa era la sua ultima possibilità per farlo», ha riferito Lynne Shearer, co-proprietaria della Woodlands Elite Cheer Company.