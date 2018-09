Ubriaco, spara nel suo appartamento a pagliacci immaginari: condannato

Venerdì 14 Settembre 2018, 18:30

Un uomo residente a Reading in Pennsylvania è stato condannato per aver sparato nel suo appartamento a dei pagliacci immaginari che era convinto fossero entrati nella sua residenza, secondo il racconto dei media locali.Il fatto risale al dicembre del 2016. All'arrivo della polizia, Nathan Matthias si giustificò, dicendo che alcuni pagliacci stavano correndo nel suo appartamento e che era stato costretto a fare fuoco per fermarli. Tuttavia, gli agenti perlustrarono l'abitazione senza incontrare nessun indizio della loro esistenza. In seguito, l'uomo ammise di aver bevuto della vodka.Il giudice al termine del processo lo ha condannato alla reclusione.