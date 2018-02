Spara in testa alle figlie di 9 e 6 anni subito dopo il divorzio per vendetta: papà orco condannato a morte

Giovedì 1 Febbraio 2018, 18:59 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2018 19:49

Lo avevano pregato di lasciarle in vita, ma lui è stato freddo e crudele aentrabi le sue. Oggi John Battaglia è stato condannato per l'omicidio delle figlie Liberty, di sei anni, e Faith, di nove.Le bambine erano andate a trovare il papà, poco prima di Natale, qualche ora dopo la separazione legale avvenuta tra i genitori. Era il 2001 quando le due figlie si erano recate nella casa dell'uomo a Dallas ed è stato in quel momento che l'uomo ha tirato fuori la pistola e ha sparato in testa a tutte e due, nonostante le loro preghiere. Le bambine lo hanno supplicato di non farlo, come lui stesso ha ammesso e come riporta la stampa locale , ma non ha sentito ragioni.Sembra che tra le cause della separazione con la moglie ci fossero le continue violenze domestiche che la donna era stata costretta a subire. Dopo la separazione il giudice aveva affidato le figlie alla mamma, ma avevano dei giorni stabiliti per vedere anche il padre. Poco prima di morire le bambine hanno chiamato la loro mamma, ed è stato proprio in quel momento che John le ha uccise: per vendetta nei confronti della ex.L'uomo oggi sarà giustiziato, dopo la condanna alla pena di morte del 2002.