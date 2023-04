Sparatoria in una banca a Louisville, cinque morti tra cui l'aggressore (un ex impiegato) e sei feriti

È di cinque morti e sei feriti il bilancio della sparatoria in una banca a Louisville, in Kentucky. Lo riferisce la polizia. Anche l'aggressore è stato «neutralizzato», non è chiaro se ucciso o ferito. Tra i feriti c'è un agente.

BREAKING: An active shooting is underway at and around the Old National Bank in downtown Louisville. Details:



- Authorities say this is another 'Mass casualty incident'. Multiple casualties confirmed.



- Officers heard yelling: “Active shooter at the bank” as he told traffic… pic.twitter.com/YRsVRzWcGq

— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 10, 2023