Sparatoria in casa: uomo di 45 anni uccide madre e badante, poi si toglie la vita

Un uomo ha ucciso a colpi di arma da fuoco la madre e la sua badante in una casa in via Serrano, nel centro di Madrid, Spagna e poi si è tolto la vita.

Secondo La Vanguardia, che cita il servizio di emergenza 112, le tre persone sono state trovate senza vita con ferite da arma da fuoco quando la polizia è arrivata sul posto intorno alle 10:20.



Gli agenti stanno indagando su quanto avvenuto. L'uomo di circa 45 anni, avrebbe ucciso la mamma anziana e la sua badante, una donna di mezza età, come riporta Efe. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.