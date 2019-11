California, spari alla festa di Halloween, almeno 4 morti e diversi feriti

Ennesima tragedia negli Stati Uniti. Diverse persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta durante una festa di Halloween a Orinda, nella California del Nord. Lo riportano vari media internazionali, alcuni dei quali indicano in tre o quattro il numero delle vittime, e diversi feriti. Al momento però le autorità non hanno fornito dettagli sul numero delle persone coinvolte.

Orinda Police Department and Contra Costa County Office of the Sheriff are working a multiple shooting in Orinda. Investigation is active. Details coming later. — CoCo Sheriff PIO (@cocosopio) 1 novembre 2019

La sparatoria è avvenuta in una casa affittata su Airbnb appositamente per il party. L'allarme è stato lanciato tra le 23 e la mezzanotte (ora locale). Le emittenti tv locali hanno mostrato le immagini di ambulanze che trasportavano via i feriti, mentre altre persone ferite si allontanavano a piedi dalla casa teatro della sparatoria.

Halloween di sangue. Nella serata di Halloween una bambina di 7 anni stava facendo insieme alla sua famiglia il giro del vicinato per il tradizionale 'dolcetto o scherzettò quando all'improvviso è stata raggiunta da un proiettile all'altezza della nuca. È accaduto a Chicago nell'ennesimo episodio di violenza legato alle armi da fuoco, una vera e propria piaga della città. La bimba, che era travestita da ape, è ora ricoverata in ospedale e versa in gravi condizioni. Sarebbe la vittima involontaria di una sparatoria, trovatasi nel mezzo di un gruppo di persone all'interno del quale improvvisamente qualcuno ha aperto il fuoco.

