New York, un morto e due feriti in una sparatoria in un negozio a Long Island

Una nuova sparatoria in America. Allarme a Long Island, alle porte di New York City, per un uomo che avrebbe aperto il fuoco in un negozio di generi alimentari. La polizia è accorsa.

Una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite nella sparatoria in un supermercato di Long Island. Lo ha riferito la polizia. L'autore è fuggito e le forze dell'ordine lo stanno cercando, mentre le scuole vicine sono entrate in 'lockdown' e ai residenti è stato chiesto di restare al riparo. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito alcuni spari al livello superiore del negozio, dove si trova l'ufficio del manager.