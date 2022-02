Sparatoria a Los Angeles dopo il concerto di Justin Bieber: tra i feriti anche il rapper Kodak Black

Sparatoria a Los Angeles. Davanti al club The Nice Guy, locale in cui era in corso una festa post concerto di Justin Bieber, sono esplosi colpi di pistola: il bilancio è di quattro feriti. Come riporta Independent, ieri, il cantante si era esibito in uno spettacolo pre-Super Bowl al Pacific Design Center prima della festa. Intorno alle 2.45, i rapper Kodak Black, Lil Baby e Gunna erano in piedi all'angolo di una strada a parlare, quando poco distante è scoppiata una rissa. Due feriti sono stati soccorsi dai paramedici, altri due si sono presentati autonomamente in ospedale. I quattro hanno età che vanno dai 19 ai 60 anni e sono in condizioni stabili e non gravi, ma la polizia non ne ha rivelato le identità. Secondo fonti di Nbc news, tra i feriti ci sarebbe anche il rapper Kodac Black, colpito ad una gamba.

Nel locale oltre a Bieber e alla moglie Hailey Baldwin, c'erano anche Drake, Khloé Kardashian e Tobey Maguire. Kodac Black è uno dei personaggi principali del genere hip hop. Alla sua carriera da musicista, ha sempre alternato i problemi con la giustizia. Sin da quando frequentava le scuole medie, i problemi con la legge sono diventati sempre più importanti a partire dal 2010: il suo terzo album, ad esempio, è stato pubblicato mentre si trovava in carcere.