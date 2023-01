Sparatoria a Los Angeles: 3 morti e quattro feriti

Tre persone sono state uccise ed altre quattro sono rimaste ferite in una sparatoria a Los Angeles. Lo riferisce la Cnn citando il dipartimento locale dei pompieri. Si tratta della quarta sparatoria di massa in California in questo mese.

L'episodio a Beverly Crest, un quartiere esclusivo

L'episodio è accaduto nella notte a Beverly Crest, un esclusivo quartiere della città degli angeli. Le tre persone uccise erano in un'auto, le quattro ferite erano fuori dal veicolo ed ora sono ricoverate in condizioni critiche. La polizia non ha reso noto per ora altri dettagli.