Florida, sparatoria in una base della marina Usa: almeno due morti e diversi feriti

Sparatoria nella base della Marina Usa Naval Air Station a Pensacola, in Florida, dove ci sono 16 mila militari e 7400 civili: c'è almeno un morto, oltre all'assalitore. Lo riferisce l'ufficio dello sceriffo. Almeno altre quattro persone sono rimaste ferite. L'episodio segue quello dell'altro ieri a Pearl Harbour, la storica base navale a 13 km da Honolulu, nelle Hawaii, dove un militare ha aperto il fuoco uccidendo due persone e ferendone una terza prima di togliersi la vita sparandosi alla testa.



DEVELOPING: There is an active shooter situation at naval base NAS Pensacola in Florida, police say. https://t.co/YZuLfySo22

— ABC News (@ABC) 6 dicembre 2019