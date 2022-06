Stati Uniti, spara a caso contro auto e uccide un bambino di 8 anni: era in vacanza con i genitori

Un uomo spara a caso contro un'auto di passaggio e ne colpisce una con una famiglia in vacanza, uccidendo un bimbo di 8 anni e ferendo il padre che era alla guida. Illesa la madre. I tre arrivavano dal New Hampshire. È successo a Florence, in South Carolina.

Quando la polizia è arrivata sul posto, riferisce la Cnn, ha trovato una vettura con due persone ferite e le ha trasportate subito all'ospedale, dove però il bimbo, identificato come Quarius Naqua Dunham, è morto. Il genitore ha riportato una ferita alla gamba ma non è in pericolo di vita. L'autore del tiro al bersaglio è stato arrestato poco dopo, al termine di un breve scontro nel suo appartamento, ed è stato già incriminato. Secondo la polizia, per ora non è stato accertato alcun motivo per la sparatoria.