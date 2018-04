Spari in un locale a Nashville, almeno tre morti. Caccia a un uomo con il giubbotto verde

L'uomo nudo che ha aperto il fuoco in un locale di Nashville uccidendo tre persone e ferendone altre quattro, ha usato un fucile d'assalto AR-15, l' arma utilizzata spesso nelle sparatorie di massa negli Stati Uniti. Lo riportano i media locali, riferendo che la polizia ha lanciato un appello per individuare e catturare il presunto autore della strage, Travis Reinking, 29 anni di Morton, Illinois. I fucili AR-15 sono stati usati nella sparatoria di ottobre a Las Vegas, in cui sono state uccise 58 persone, e in quella del 14 febbraio nella scuola di Parkland in Florida, in cui l'ex studente Nikolas Cruz ha ucciso 17 persone fra studenti e membri dello staff

TENNESSEE EEUU / En el condado de #Nashville hombre armado sin ropa deja 3 muertos, 4 heridos al interior del mini super de la cadena Waffle House. pic.twitter.com/uzBWtVWKub — BIP - Press (@BipPress) 22 aprile 2018

Domenica 22 Aprile 2018, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2018 15:07

